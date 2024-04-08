外交部表示目前尚不需要借助外来援助

哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫8日在每周例行新闻发布会上表示，吉尔吉斯共和国已经向哈萨克斯坦提供了一批人道主义援助物资。

- 两天前，由吉尔吉斯紧急情况部派出的15辆重卡和1辆越野车进入了哈萨克斯坦境内，这支车队搭载了300吨的物资，包括水、大米、黑高粱、糖果、茶叶、白糖等食品，以及一些灾区必需品，如取暖器、床、帐篷等。- 斯玛迪亚尔沃夫说。

外交部发言人表示，许多友邻国家也纷纷致电，表达了提供援助的意愿。

- 友好国家正在表达他们对哈萨克斯坦的支持。不过当下我国政府已经成立了灾害应对指挥部，政府总理、副总理们分赴给地灾区督导救援工作。我们正在有效的利用自身的储备开展救灾任务，“为了哈国人民”基金也提供了支持，民间的力量也参与到了救援当中。目前政府正在系统的开展全面的抗灾工作，暂时还不需要借助外来援助。- 他说。

对于媒体记者提出的是否由具体的援助规则的问题，阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫说：

- 没有设置单独的规则或者条例，任何国家如果想要提供支援，都可以提供。根据国际惯例，如果某个国家对外求助，当然会提供支援。如果没有求助，其他国家也没有必须帮助的义务。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】