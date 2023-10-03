外交部有一份《对哈国不怀好意的俄国人》名单

在当天于外交部召开的例行新闻发布会上，有媒体代表向新闻发言人提问到：

- 一位拥有数百万关注者的俄罗斯著名内分泌学家发表评论称，俄罗斯将被迫向哈萨克斯坦发动袭击。外交部会对这类视频信息进行研判吗？发布这一言论者会被列入不受欢迎人士的名单当中吗？

记者的问题指的是近期俄罗斯医生兼博主伊利亚·马格里（Илья Магерь）所发表的言论。

对于这个问题，哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫答复说：

- 请代为转达我个人对这位拥有百万关注者的内分泌学家的盛情问候。我认为，此人与其纠结于无意义的内容，不如做好自己的本职工作，比如为患者治病。我国与俄罗斯关系良好，是友好邻国。两国间作为友好的战略合作伙伴开展工作。

随后又有记者询问，对于俄国国内那些经常发表对哈萨克斯坦不友善评论的人士，哈外交部是否有相关记录或者清单。

对于这个问题，外交部新闻发言人回答道：

- 这是当然的，我们有记录这样的清单。类似的信息我们一直都在关注。不过这属于外交部的内部名单，我们不会对其予以公开。也不能公布其中的人数。对于此类人士，我们的边境是不开放的。他们无法进入我国。

【编译：木合塔尔·木拉提】