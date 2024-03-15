哈外长出席联合国麻醉药品委员会高级别会议 呼吁加强禁毒合作

据外交部新闻处消息，联合国麻醉药品委员会是联合国在国际禁毒合作领域的主要机构。今年，来自180多个国家和地区的高级别代表团齐聚一堂，共同分析全球禁毒形势，并共同落实2019年《部长宣言》。

努尔特列吾在发言中介绍了哈萨克斯坦2023-2025年国家禁毒规划的实施情况。值得一提的是，来自联合国、欧安组织和其他国际组织的专家参与了该规划的制定。该规划体现了了哈萨克斯坦在禁毒领域开展的综合工作，包括预防毒品使用、保护人权和执法活动。

努尔特列吾还强调了中亚禁毒信息协调中心在加强区域合作、打击阿富汗毒品走私方面的重要作用。

他特别强调了联合打击合成毒品的必要性和重要性。近年来，合成毒品的非法交易增长了几倍。因此，哈萨克斯坦积极落实联合国合成毒品管制战略，并宣布将于明年主办本地区打击合成毒品部长级会议。

努尔特列吾还谈到了阿富汗的人道主义危机和经济社会危机，呼吁与会者支持哈萨克斯坦提出的在中亚和阿富汗建立联合国可持续发展中心的倡议。

他最后表示，哈萨克斯坦支持“Pledge4Action”倡议，并宣布，哈萨克斯坦承诺在一年内开设戒毒医疗所和社区康复科室。

【编译：阿遥】