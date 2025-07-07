哈萨克斯坦外长出席金砖国家峰会

据了解，本次会议主题为“加强多边合作、金融经济关系与人工智能”。

- 哈萨克斯坦全力支持本次峰会的崇高目标和宗旨，即在面临难以预测和前所未有的挑战时，弘扬多边主义的理念和价值观。这项任务需要我们所有人前所未有的团结、巨大的人力和物力投入、智慧和建设性参与。-穆拉特·努尔特列吾说。

哈萨克斯坦外长指出，哈萨克斯坦通过亚洲相互协作与信任措施会议、联合国中亚和阿富汗区域中心，以及世界和传统宗教领袖大会等倡议，推行均衡、多元化的外交政策，充分体现了金砖国家的优先事项。

中亚国家元首协商会议，以及由中国、俄罗斯、印度、海湾国家、欧盟、美国、日本和韩国组成的“C5+”区域对话平台也备受瞩目。这些平台被认为是促进建设性对话、相互理解和支持的重要多边机制。

- 我们支持新德里主办下一届“中亚-印度”峰会的倡议。-他说。

会议着重关注了联合国的作用，以及支持秘书长安东尼奥·古特雷斯关于全球决策进程改革方案的必要性。

Фото: Рүстем Қожыбаев/Kazinform

哈萨克斯坦外长呼吁加强可预见性和稳定性，尊重合法权利，促进外交与对话，并遵守《联合国宪章》和国际法所确立的准则和原则。他表示，这在中东、非洲、欧亚大陆、南亚和高加索地区等全球各地冲突风险升级的背景下尤为重要。

- 值此联合国成立80周年之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于今年9月在纽约发表其联合国改革战略愿景。-他说。

穆拉特·努尔特列吾指出，在全球经济不确定性和贸易战的背景下，哈萨克斯坦致力于深化与金砖国家伙伴在能源多元化、粮食安全、交通物流、教育、人工智能和数字化转型等领域的合作，同时不限制其他领域的合作。

- 我邀请金砖国家探索在哈萨克斯坦的投资机会，哈萨克斯坦拥有优惠的条件和良好且可预测的投资环境。-他说。

外长表示，鉴于数字技术和人工智能在世界范围内发挥的重要作用，哈萨克斯坦已准备好在该领域开展密切合作。他同时还称，哈萨克斯坦最近启动了面向IT初创企业的Alem.AI中心，这是该地区最强大的超级计算机。此外，将建设一座加密货币小镇，实现数字货币可以在日常生活中使用的计划。

会议还指出，任何技术革命都伴随着风险，例如技术获取不平等、失业、数字主权问题以及对全球技术垄断的依赖。

- 因此，金砖国家不仅应该参与其中，更应该引领这一进程。-哈萨克斯坦外长说。

外长总结道，加强多边合作以取得成果、达成共识至关重要，以便共同建设和平、繁荣和可持续的未来。

【编译：小穆】