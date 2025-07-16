哈萨克斯坦外长出席上合组织外长理事会会议

消息称，会议就当前国际形势下深化上合组织成员国外交政策协调等问题交换了意见，并讨论了今年9月在天津举行的上合组织成员国元首峰会筹备进展情况。

哈萨克斯坦外长在讲话中表示，他对上合组织在建立互利伙伴关系、将上合组织地区建设成为和平繁荣、有利于可持续发展的地区的潜力充满信心。

- 我相信，上合组织将继续加强其作为多边机构的权威性和有效性，并以独特的平等合作模式为基础。-他说道。

Фото: ҚР СІМ

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穆拉特·努尔特列吾高度赞赏中方为落实2024年7月阿斯塔纳峰会达成的协议所做的系统性工作。他指出，改进本组织活动、继续推进其机构建设至关重要。

访问期间，中华人民共和国主席习近平与上海合作组织成员国外交部长举行了集体会晤。

会晤期间，各方确认致力于在信任、平等和相互尊重的基础上开展对话，加强务实合作。与会者重申深化多边伙伴关系是确保地区稳定、安全和可持续发展的优先事项。

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【编译：小穆】