哈外长出席集安组织外长理事会会议 呼吁推动组织全面发展

会议期间，各成员国外交部长就当前国际和地区局势及其对集安组织安全环境的影响深入交换意见。

努尔特列吾在发言中阐述了哈萨克斯坦在集安组织框架内深化合作的立场和主张，并就推动组织全面发展提出一系列建设性建议。

与会代表还就集安组织与独联体、上海合作组织之间多层次合作的前景进行了讨论。

会议最后，各方就打击激进主义、国际信息安全、中东局势，以及在阿拉木图联合国中亚与阿富汗可持续发展区域中心等议题通过了多项联合声明。

根据当前轮值主席国吉尔吉斯斯坦的安排，集安组织外长理事会下次会议将于2025年第四季度在比什凯克举行。

在此次活动框架内，努尔特列吾还出席了集安组织外长理事会成员与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的集体会晤。

会晤中，努尔特列吾表示，得益于两国元首高超的政治智慧，哈吉关系正持续向前发展，并已提升至全新水平。他还强调了吉尔吉斯斯坦担任集安组织轮值主席国期间确定的各项优先任务的重要性。

【编译：阿遥】