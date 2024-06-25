哈副外长出席亚洲合作对话会议 呼吁加强合作应对全球挑战

热赫梅图林在讲话中强调，在亚太和中东地区地缘政治紧张气氛加剧、气候变化、供应链中断以及粮食和能源安全面临威胁的情况下，采取集体措施至关重要。

热赫梅图林重申了哈萨克斯坦对国际社会为加强地区安全、稳定和解决冲突所做努力的一贯支持。他特别指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的“实现全球团结以促进世界和平和和谐”的新倡议在当前形势下显得尤为及时。

此外，热赫梅图林提请与会者关注哈萨克斯坦在阿拉木图设立国际生物安全机构和联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议。他指出，这两个机构的充分运作将有助于共同解决该地区的安全和发展问题。

热赫梅图林还强调，需要减少亚洲“数字和技术鸿沟”的负面影响，并邀请亚洲合作对话成员国的专家团队和投资者积极利用“阿斯塔纳枢纽中心”平台，在技术和创新领域开展务实合作。

会议最终通过了德黑兰宣言，并首次批准了亚洲合作对话秘书处的运作原则和议事规则。

亚洲合作对话（英语：Asia Cooperation Dialogue / 简称：ACD）是一个成立于2002年6月18日的政府间组织，其秘书处设在科威特。亚洲合作对话旨在促进大陆层面上的亚洲合作，并协助整合东南亚国家联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会、欧亚经济联盟、上海合作组织和南亚区域合作联盟等独立的区域组织。它是第一个覆盖整个亚洲的国际组织。哈萨克斯坦于2003年加入该组织。

【编译：阿遥】