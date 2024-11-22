哈萨克外长首访克罗地亚 两国将不断推动互利合作

哈萨克斯坦外交部消息称，这将是两国外交历史上，哈萨克斯坦外交部长对萨格勒布进行的首次正式访问，必然将为哈克合作发展注入新的动力。

两国外长在此次会晤期间，就双边合作的广泛问题，包括政治对话、贸易经济和投资互动以及加强文化和人道主义关系等进行了讨论。

双方指出，哈克两国在能源、包括民航在内的交通运输、农业、数字化和创新、教育、旅游等领域深化互利合作潜力巨大。

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哈萨克斯坦外长强调，克罗地亚是哈萨克斯坦在巴尔干地区和欧盟当中传统的密切伙伴。

- 我们重视在友谊和互信基础上开展的各级别有意义的政治对话。经济互动是哈克关系主要方向之一。- 穆拉特·努尔特列吾说。

克罗地亚在哈萨克斯坦在东南欧的贸易伙伴中排名第三，2023年两国双边贸易额达4.32亿美元。

此次会晤期间，两国外长就不断推进哈克政府间贸易经济合作委员会工作达成一致。据了解，该委员会将于2025年在阿斯塔纳召开第二次会议。

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克罗地亚外长表示，萨格勒布方面有意愿进一步促进与阿斯塔纳的关系，并愿意尽一切努力促进在共同关心的所有领域的互利合作。

此次会谈期间，双方还就共同关心的当前国际议程问题以及联合国、欧安组织和其他多边机构框架内的互动交换了意见。

其中，双方特别关注中亚和巴尔干地区的伙伴关系，以及确保全球和地区稳定的问题。

根据会谈的成果，双方签署了《哈萨克斯坦外交部与克罗地亚外交和欧洲事务部2025-2027年合作计划》，以及《哈萨克斯坦共和国公共管理学院外交研究院与克罗地亚外交学院合作备忘录》两份文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】