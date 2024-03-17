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    14:34, 17 三月 2024 | GMT +6

    哈外长：哈萨克斯坦欢迎奥地利企业来哈投资

    哈萨克斯坦欢迎奥地利企业来哈投资
    Фото: inbusiness.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾在对奥地利进行工作访问期间，与该国建筑、物流和工程行业多家领先企业高层举行了会晤，积极推动双边经贸合作。

    在与拉塞尔斯贝格集团（Lasselsberger Group）首席执行官约瑟夫·拉塞尔斯贝格的会谈中，双方重点讨论了在阿斯塔纳生产瓷砖、干混建筑材料和建筑粘合剂的投资项目的进展情况。该项目旨在替代进口，可创造200多个工作岗位。此外，双方还就冶金领域高转换水平项目的实施进行了探讨。

    努尔特列吾与Gebrüder Weiss公司董事沃尔夫拉姆·赛恩格-韦斯的会谈，则聚焦于该公司在哈萨克斯坦扩大多式联运货运以及增加A级仓储码头网络的计划。

    与Plasser & Theurer公司首席执行官约翰内斯·马克斯-特罗尔的会谈中，双方回顾了哈萨克斯坦铁路数字化试点项目的实施进展。该项目旨在优化铁路维护工作，提高铁路列车的运行速度和安全性。

    努尔特列吾在会谈中欢迎奥地利企业来哈萨克斯坦投资，并表示哈方愿为相关项目提供全面支持。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦与欧盟 投资 外交 经济
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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