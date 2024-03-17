哈外长：哈萨克斯坦欢迎奥地利企业来哈投资

在与拉塞尔斯贝格集团（Lasselsberger Group）首席执行官约瑟夫·拉塞尔斯贝格的会谈中，双方重点讨论了在阿斯塔纳生产瓷砖、干混建筑材料和建筑粘合剂的投资项目的进展情况。该项目旨在替代进口，可创造200多个工作岗位。此外，双方还就冶金领域高转换水平项目的实施进行了探讨。

努尔特列吾与Gebrüder Weiss公司董事沃尔夫拉姆·赛恩格-韦斯的会谈，则聚焦于该公司在哈萨克斯坦扩大多式联运货运以及增加A级仓储码头网络的计划。

与Plasser & Theurer公司首席执行官约翰内斯·马克斯-特罗尔的会谈中，双方回顾了哈萨克斯坦铁路数字化试点项目的实施进展。该项目旨在优化铁路维护工作，提高铁路列车的运行速度和安全性。

努尔特列吾在会谈中欢迎奥地利企业来哈萨克斯坦投资，并表示哈方愿为相关项目提供全面支持。

【编译：阿遥】