哈萨克斯坦外长对泰国进行正式访问 签署免签协定

会谈中，双方就政治、经贸、投资和人文领域合作关系现状和发展前景进行了讨论。

双方指出，哈萨克斯坦和泰国在全球政治议程的主要问题上，特别是在核不扩散和亚洲大陆安全领域的立场相似。在此背景下，双方表示有兴趣继续在联合国、亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）、亚洲合作对话等平台上开展合作。

Фото: 外交部

哈萨克斯坦外长指出，两国相互贸易疫情后得到了有效增长。2023年，双边贸易总额达到了3.67亿美元。

-泰国是哈萨克斯坦在东南亚地区的最大及可靠的合作伙伴。建交30年里，我们两国之间的长期接触为全面、富有成效的互动开辟了道路。-他说。

Фото: gov.kz

双方认为，农业和粮食安全领域合作潜力巨大。两国外长同时还指出，有必要恢复商业团体之间的联系，并寻找两国之间更合适的货物运输方式。

-两国之间建立了建设性的对话，双方还在很多问题上有着相似的立场。哈萨克斯坦是我们在中亚地区的主要合作伙伴。-泰国外长说。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

旅游领域合作积极发展，两国间直航航班数量不断增加。2023年，前往泰国旅游的哈萨克斯坦游客数量达17.2万人次，较2022年增加2.5倍。

根据会谈结果，两国外长签署了哈萨克斯坦和泰国政府间的免签协议。根据该协定，两国公民可免签入境各方国家30天。

此外，两国旅游和体育部之间还签署了旅游业发展相互谅解备忘。

Фото: gov.kz

【编译：小穆】