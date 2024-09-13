哈副外长会见欧盟特别代表 强调推动签证便利化谈判

在会谈中，双方就进一步加强哈萨克斯坦与欧盟之间的双边合作进行了深入讨论。双方重点关注了如何更好地落实《哈萨克斯坦与欧盟之间扩大伙伴关系与合作协定》（EPCA），并表达了推进该协定相关措施的共同愿望。

瓦西连科特别强调了尽快启动有关简化哈萨克斯坦公民赴欧盟国家签证手续协定谈判的重要性，以促进两地民众的交流与往来。

此外，双方还就双边关系的发展前景及未来的合作方向交换了意见。双方一致认为，应进一步深化区域合作，特别是在交通和物流领域，包括推进跨里海国际运输走廊建设，同时在环境保护等其他重要领域加强合作。

哈卡拉女士作为贵宾出席了第五届世界游牧民族运动会，并对开幕式的盛况和高质量的赛事组织给予高度评价。她表示，自己切身感受到了“游牧民族精神”的魅力，并感谢哈萨克斯坦方面的邀请。

会谈结束时，双方同意继续保持积极对话，共同推动涵盖哈萨克斯坦与欧盟关系各领域的项目和活动，进一步巩固和深化双方的战略伙伴关系。

【编译：阿遥】