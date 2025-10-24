哈萨克斯坦外长会晤欧盟大使：共谋深化合作与区域互联新篇章

在会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦与欧盟在政治、经济等领域进一步深化合作的前景，以及在“中亚+欧盟”框架下加强区域互联互通的相关议题。

阔谢尔巴耶夫部长指出，哈萨克斯坦与欧盟之间的政治对话水平高、合作势头良好，并强调了十年前签署的《哈萨克斯坦－欧盟扩大伙伴关系与合作协定》的稳步落实对推动双方关系持续发展的重要意义。

双方还就地区和国际议程上的一系列热点问题交换了意见，包括交通与物流走廊建设、“绿色转型”、数字化发展以及改善哈萨克斯坦营商环境等方向。

阿莱什卡·辛基奇高度评价欧盟与哈萨克斯坦之间深厚而稳固的关系，指出双方合作正迈向新的质量阶段。她强调，欧盟始终将哈萨克斯坦视为中亚地区的重要伙伴，并愿在促进哈萨克斯坦可持续发展的共同目标下，进一步深化双方合作。

会谈结束时，双方重申了加强互利合作的意愿，并表示将通过即将举行的互访和联合活动，继续保持建设性对话。

今年是哈萨克斯坦与欧洲联盟签署《扩大伙伴关系与合作协定》十周年。值得一提的是，哈萨克斯坦是中亚地区首个与欧盟达成“新一代协定”的国家。

