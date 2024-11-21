副外长会见芬兰驻哈新任大使

会谈中，双方指出了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和芬兰总统亚历山大·斯图布日前在巴库举行的会晤有力推动了两国合作关系的发展。此外，副外长邀请芬兰领导人明年访问哈萨克斯坦。

双方认可政府间经贸合作委员会的有效工作，表示有兴趣进一步加强哈-芬伙伴关系。

哈萨克斯坦副外长强调了扩大双边关系的合同和法律基础，以及加强商业联系和包括在联合国、欧盟和欧安组织等多边组织框架内与芬兰密切合作的重要性。

会谈中，哈方祝愿芬兰成功履行2025年欧安组织轮值主席国职务。他同时还指出，尽管当前面临严重危机，该组织仍然是独特而重要的对话与合作平台。此外，瓦西连科指出了明年将迎来50周年的《赫尔辛基最终法案》条款，以及2010年阿斯塔纳峰会通过的最终宣言和欧安组织其他重要文件的重要性。

最后，哈萨克斯坦副外长祝贺芬兰大使履新，并祝愿其工作顺利。

数据显示，2023年，哈萨克斯坦和芬兰之间的贸易额达2.082亿美元（出口 - 310万美元，进口 - 2.051亿美元）。 2024年1-9月，双边贸易量约为1.42亿美元（出口 - 800万美元，进口 - 1.34亿美元）。2005年以来，芬兰对哈萨克斯坦直接投资总额达4.328亿美元。目前，哈萨克斯坦境内共有71家芬兰资本参股企业。

【编译：小穆】