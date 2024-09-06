哈外长会见拯救咸海国际基金会主席 重点关注优先事项落实进展

在会晤中，努尔特列吾强调了基金会在制定水资源合理协调利用政策、推动旨在改善咸海地区生态状况和经济社会发展的生态和科研项目等方面重要作用。他指出，哈萨克斯坦将继续致力于落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2023年9月在杜尚别峰会上提出的主席国优先事项，特别是在环境保护和水资源管理方面的合作。

沃拉兹拜则通报了基金会当前的首要任务，并介绍了执委会在解决咸海地区经济社会问题方面所采取的行动和与国际伙伴在环境保护及生态退化地区恢复方面的合作进展。

背景资料显示，根据拯救咸海国际基金会创始国领导人的一致决定，哈萨克斯坦将从2024年1月1日起接替塔吉克斯坦担任基金会主席国，任期三年。2024年1月10日，阿斯哈特·沃拉兹拜被任命为基金会执行委员会主席。

【编译：阿遥】