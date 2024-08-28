哈副外长会见挪威“争取和平自行车组织”代表团

（哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，8月27日，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科会见了由托雷·奈尔兰德率领的挪威非政府组织“争取和平自行车组织”（Bike for Peace）代表团一行。

会见期间，瓦西连科副部长对奈尔兰德荣获哈萨克斯坦二级“友谊”勋章表示热烈祝贺。他指出，这一殊荣不仅是对奈尔兰德个人贡献的认可，也反映了“Bike for Peace”在过去半个世纪以来为推动国际和平倡议所作出的杰出贡献，同时也是对其在加强和深化哈萨克斯坦与挪威合作中所发挥重要作用的高度评价。

会谈中，双方就国际关系、核裁军等关键议题深入交换了意见，并探讨了哈萨克斯坦与挪威双边合作的未来前景。

瓦西连科向代表团介绍了哈萨克斯坦为实现无核世界所作的持续努力，并特别强调了禁止核试验国际日的重要性。这一纪念日由哈萨克斯坦联合多个提案国发起设立，旨在纪念1991年8月29日塞梅核武器试验场的关闭。

奈尔兰德对哈萨克斯坦政府和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫授予他崇高荣誉表示深切感谢。他同时表示，在此次访问期间，“Bike for Peace”代表团将前往阿斯塔纳、阿拉木图和塞梅等地，参与核裁军相关活动，与当地高校师生交流，并组织一系列骑行活动。

“Bike for Peace”组织成立于1977年，致力于宣传建设无核武器世界的理念。迄今为止，该组织已在全球120个国家组织了250次骑行活动。该组织由挪威政府机构、商界和社会团体的代表组成，与哈萨克斯坦保持着长期而富有成效的合作关系。

【编译：阿遥】