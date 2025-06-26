副外长会见即将离任的英国大使 感谢其推动双边关系发展

瓦西连科副部长代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向里奇大使颁发了总统感谢信及象征国家荣誉的雪豹（Барыс）勋章，以表彰她在推动两国高水平合作方面的积极努力。

会谈中，双方回顾了近年来在里奇大使任内取得的主要成果，包括支持积极的政治对话机制、成功举办哈英战略对话会议及政府间委员会会议，以及扩大两国在经贸与教育领域的合作。其中，英国高校与中小学在哈萨克斯坦开设分支机构被认为是双方合作的重要进展。

双方还特别提到，2024年哈英两国签署《战略伙伴关系与合作协议》，标志着双边合作法律基础得到进一步巩固，是两国关系发展史上的重要一步。

里奇大使在发言中感谢哈方长期以来给予的支持与热情接待，并表示相信哈英关系将继续深化，推动实现互利共赢的合作目标。

会谈最后，瓦西连科副外长祝愿凯瑟琳·简·里奇大使在未来职业生涯中一切顺利。

【编译：达娜】