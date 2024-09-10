哈萨克斯坦外长会见伊斯兰粮食安全组织总干事

在会谈中，努尔特列吾部长强调，哈萨克斯坦将继续致力于推动与成员国之间的合作，进一步促进伊斯兰合作组织专门机构的发展。他特别指出，通过引入本地和国际农业专家，提升组织项目工作的效率至关重要。部长呼吁扩大农业领域的合作，以应对成员国在粮食安全方面的共同挑战。

阿仁德总干事也分享了组织为应对全球气候变化、水资源利用效率及供应链中断等问题所采取的系列目标项目的进展情况。此外，会议特别强调了在哈萨克斯坦境内建立基因库项目的重要性，该项目旨在保护农业生物多样性，进一步加强成员国在该领域的合作。

双方还就2025年将在阿斯塔纳举行的伊斯兰粮食安全组织第七届大会的筹备工作进行了讨论。该会议期间，哈萨克斯坦将接任伊斯兰粮食安全组织的主席职位。

会谈结束时，双方一致同意，继续通过双边和多边合作，推动伊斯兰合作组织成员国在粮食安全领域的进一步协调与合作。

伊斯兰粮食安全组织成立于2013年，由哈萨克斯坦倡议推动，旨在应对伊斯兰国家粮食安全问题。其总部设在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。

【编译：达娜】