哈萨克斯坦副外长会见意大利大使

会晤中，双方就双边日程安排、投资项目执行进展以及未来15年的战略合作规划等重要议题进行了讨论，强调了保持高水平文化和人文交流的重要性。

瓦西连科特别提到了托卡耶夫总统于2024年1月对意大利进行正式访问期间两国达成的合作共识，并强调了在保持双边关系动态稳定的同时推动交流的重要性。

双方还谈到了意大利航空公司将于7月初开通的“阿斯塔纳-米兰”航线的计划工作，并表示这将为两国全面合作关系注入新的动力。

意大利大使阿尔贝蒂则介绍了在阿拉木图开设的意大利文化中心的各项工作，并分享了旨在加强两国文化交流的项目推进。

此外，双方还提到了教育和科学领域关系发展的积极态势，包括定于今年九月开始哈萨克斯坦与意大利农业高校启动双文凭课程的相关工作。

与此同时，副外长还提到了关于简化赴欧签证的相关工作，并就意大利方面对该项工作提供的支持表示了感谢。他表示，推动对话、落实倡议，将为推进两国各领域合作创造有利条件。

值得一提的是，意大利是哈萨克斯坦第三大贸易伙伴（仅次于俄罗斯和中国），2023年，意大利在哈贸易总额结构中所占份额为14.4%。

2024年1月至4月，两国双边贸易额达64亿美元（其中出口额60亿美元，进口额4亿美元）。2023 年的这一数据为160 亿美元（出口 额148亿美元，进口额12亿美元）。2005年以来，意大利对哈萨克斯坦的直接投资额已超过76亿美元。

据意方统计，2024年前5个月，意大利向哈萨克斯坦公民共发放12,210份签证（其中超过9,600份为申根旅游签证），与2023年同期相比增长47%。

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【编译：达娜】