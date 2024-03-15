哈奥外长进行会谈：加强政治合作 加深经贸往来

据外交部新闻处消息，双方就进一步加强两国政治合作以及深化经贸关系等议题进行了深入交流。

双方就双边合进行“对表”，并就国际议程中的一系列重要问题达成了共识，其中包括同为内陆国家之间相互支持，以及在推进禁止核武器条约方面的高度合作等。

沙伦贝格高度评价了哈萨克斯坦积极参与欧安组织各项工作，并强调该组织应成为促进国家间对话的有效平台。

两国外长还探讨了加强哈澳经济合作、增加投资、提升过境和运输潜力、以及放宽签证制度等实际问题。双方强调了加强商业联系的重要性，并商定组织商业代表团进行互访。

值得注意的是，据2023年的统计数据显示，双边贸易额增长了64%，达到了3.326亿美元（其中出口970万美元，进口3.229亿美元）。自2005年以来，奥地利对哈萨克斯坦的总投资额达到30亿美元。

双方还强调了哈奥政府间委员会和哈奥商贸委员会在加强双边合作的优先领域方面的重要作用。

【编译：阿遥】