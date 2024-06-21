集安组织外长理事会会议在阿拉木图举行

集安组织成员国外交政策部门负责人共聚一堂，就共同关心的国际和区域热点议题，及其对集安组织成员国安全的影响等交换了意见。

哈萨克斯坦外长在会上强调了哈萨克斯坦在集安组织模式下合作问题的立场和观点，介绍了哈萨克斯坦在担任该组织轮值主席期间开展的工作和优先方向，并提出了进一步全面推动相关工作发展的一些建议。

根据会议讨论结果，与会各方签署了包括加强塔吉克斯坦与阿富汗边境的有针对性的国家间计划草案，以及关于集安组织框架下的维和行动、金融组织工作和有关国际协议的起草等内容的多项文件。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

与此同时，集安组织外长理事会还通过了关于阿富汗局势、稳定中东和北非局势、和平利用外层空间、庆祝白俄罗斯摆脱纳粹占领80周年，以及保障信息安全相关的决议。

在阿拉木图召开的此次集安组织外长会议延续了一贯的友好氛围，与会各方一致确认，将共同致力于在集安组织框架内发展合作并进一步加强该组织。

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在此次大会框架下，哈萨克斯坦和俄罗斯外交部部长穆拉特·努尔特列吾和谢尔盖·拉夫罗夫举行了双边会晤。

双方就哈萨克斯坦和俄罗斯双边合作的发展前景进行了讨论，并就至今年年底组织举办两国间高级别联合活动的日程计划进行了梳理。

【编译：木合塔尔·木拉提】