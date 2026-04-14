哈白外长共商深化务实合作 去年双边贸易突破12亿美元

会谈中，双方就政治、经贸及人文领域合作现状，以及在国际组织和一体化机制框架内的协作等问题交换了意见。

双方重点讨论了提升双边贸易、促进投资和深化产能合作的具体举措。

—2025年统计数据显示，两国双边贸易额实现约30%的增长，已突破12亿美元。巩固并进一步提升这一指标，是双方当前的重要任务。两国经济结构具有较强互补性，具备实现这一目标的现实基础，-阔谢尔巴耶夫表示。

阔谢尔巴耶夫还向白俄罗斯外长介绍了哈萨克斯坦在吸引外资方面采取的优惠政策和相关措施，并重点介绍了阿斯塔纳国际金融中心的运行情况，该中心借鉴国际金融机构最佳实践开展运作。

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过境运输合作同样是双方关注的重点方向。双方指出，今年1至2月，两国铁路货运量达到110万吨，同比增长25%。

此外，阔谢尔巴耶夫强调了哈萨克斯坦在推动本土数字化解决方案“走出去”方面取得的进展，并邀请白俄罗斯专家在数字化转型和人工智能领域开展更深入合作。

双方还就国际和地区热点问题交换了看法，并就近期高层及最高层交往安排的筹备情况进行了沟通。

阔谢尔巴耶夫表示，雷任科夫此访正值双边关系中的一项重要事件——白俄罗斯驻哈萨克斯坦最大城市阿拉木图总领事馆正式开馆。他指出，这将为两国关系发展注入新的动力。

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会谈结束时，双方表示，愿在双边及多边框架下继续巩固并拓展各领域互利合作。

据此前报道，当天，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府会见了白俄罗斯外交部长马克西姆·雷任科夫，就双边关系及多领域合作交换意见。

【编译：阿遥】