哈萨克斯坦外长访问蒙古国 两国关系多领域深化合作

访问框架下，两国外交部长举行会谈，并就哈萨克斯坦与蒙古国关系的发展方向发表声明，特别强调在农业、运输与物流、航天领域的合作，以及在国际组织框架内的互动。

蒙古国总统将访哈萨克斯坦

在蒙古国外交部举行的新闻发布会上，哈萨克斯坦外长穆拉特·努尔特列吾表示，蒙古国是哈萨克斯坦在地区的重要伙伴，双方在相互支持与前景广阔的战略方向上共同努力。

他强调指出，两国拥有深厚的历史渊源和丰富的文化价值，哈萨克与蒙古民族作为大草原文明的继承者，语言同属阿尔泰语系，传统习俗高度相似。近年来，阿斯塔纳与乌兰巴托之间的政治对话在信任与相互支持的精神下蓬勃发展。两国总统决定将双边关系提升至战略伙伴关系，今年恰逢这一决定一周年。

- 在此期间，我们采取了重要且富有成效的措施。成立了商务理事会，签署了双边重要文件，并批准了促进贸易经济合作的路线图。我此次访问乌兰巴托，旨在为高层次协议注入新动力，并通过具体行动深化合作。- 穆拉特·努尔特列吾说。

他特别提到，双方已就明年蒙古国总统乌赫纳金·胡日勒苏赫访问哈萨克斯坦达成一致，并强调议会外交的重要性，计划加强两国立法机构负责人及友好小组的互访。

穆拉特·努尔特列吾有意与蒙古国交通部长会面

会谈中，双方特别关注进一步发展贸易经济合作。去年双边贸易额达1.24亿美元。

- 这一数字与我们的潜力不符。因此，根据两国领导人的指示，我们一致同意通过具体行动将双边贸易额提升至5亿美元。哈萨克斯坦可成为蒙古国通往中亚及欧洲的战略门户，而蒙古国则是哈萨克斯坦进入东北亚市场的替代路径。我们邀请蒙古国伙伴与邻国共同利用跨里海国际运输路线的北部和南部走廊。- 穆拉特·努尔特列吾表示。

此外，明天将在欧亚经济联盟框架内签署的自由贸易协定将为合作提供额外动力。

- 我想强调的是，此次访问期间将举行多场会晤，包括与蒙古国总统及议会代表的会面。考虑到运输合作的重要性，我希望今天能与贵国交通部长会面。- 他补充道。

Фото: Моңғол Сыртқы істер миинстрлігінен

哈萨克斯坦兽医疫苗将在蒙古国生产

双方外交部长还就农业领域合作达成共识，特别是向蒙古国出口哈萨克斯坦兽医疫苗，并计划在蒙古国建立相关生产基地。

- 我们还准备向蒙古国供应在哈萨克斯坦生产的农业机械，并出口小麦及其他谷物。- 穆拉特·努尔特列吾说。

作为试点项目，哈萨克斯坦有意从蒙古国采购50万头山羊，这将成为肉类及其他畜牧产品深加工领域联合项目的开端。此举无疑将有助于保障地区粮食安全。

值得一提的是，蒙古国畜牧业地位突出，截至2024年12月底，该国牲畜总数超过5760万头，但因去年冬季的极端天气，损失了超过790万头牲畜。

哈萨克斯坦愿分享“电子政务”经验

蒙古国出口的96.5%来自采矿业（煤炭、铜、钼等），专家预测该行业将在未来20至30年继续保持主导地位。蒙古国政府正采取措施实现经济多元化，目前有超过4500家公司在该国从事矿产勘探和开采。哈萨克斯坦企业家对此表示出联合开发矿业的兴趣，哈萨克斯坦政府也准备支持蒙古国公司如Ovic Construction、ICT Group和Steppe Copper Group在哈投资项目。

- 我们还探讨了安全与国防领域的合作潜力。哈萨克斯坦准备向蒙古国供应符合欧洲标准的现代军事装备。同时，我们向蒙古国伙伴表达了分享‘电子政务’平台及航天领域人才培养的经验。- 穆拉特·努尔特列吾说。

向蒙古国哈萨克侨民捐赠5000册图书

文化与人道主义议题也在会谈中得到关注。

- 蒙古国的哈萨克族是两国友谊的桥梁。我们衷心感谢蒙古国政府对哈萨克族保留其文化和语言的关心与支持。今天，我向蒙古国的哈萨克族赠送了5000册文学书籍，并再次感谢蒙古国伙伴对此活动的支持。- 穆拉特·努尔特列吾表示。

目前，蒙古国人口超过350万，包含28个民族和族群，哈萨克族占全国人口的4%。

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提议在蒙古国开设哈萨克斯坦大学分校

穆拉特·努尔特列吾指出，科学与教育领域的合作潜力巨大。哈萨克斯坦已成为欧亚地区的教育中心，目前有超过3万名外国学生在哈学习，蒙古国有1000名学生。

- 如果今年的计划顺利实施，学生人数将进一步增加。我们向蒙古国伙伴表示，愿意为他们培养工程师和技术专家。如果蒙古国同意，我们也准备探讨在蒙古国开设哈萨克斯坦一所主要大学分校的事宜。- 他提出。

目前，蒙古国有64所高校，学生总数超过14.5万，教师约6000人。

在国际舞台上，哈萨克斯坦高度评价蒙古国在和平、核裁军及气候正义方面的独特立场。这些也是哈萨克斯坦的优先事项。因此，哈萨克斯坦将继续在联合国及其他多边平台上支持蒙古国，共同推动倡议。

- 在地区地缘政治转型之际，我们致力于继续密切协调合作。我坚信哈蒙关系前景光明，未来可期。今天的会谈不仅加强了外交对话，还为深化实际政治合作迈出了坚实步伐。哈萨克斯坦全力支持基于友谊的长期雄心勃勃的伙伴关系，并相信我们将在这一方向上开展密切且富有成效的合作。- 穆拉特·努尔特列吾总结道。

【编译：木合塔尔·木拉提】