爱尔兰外长：若以色列不遵守国际法 欧盟将考虑实施制裁

马丁称，“这是我第一次在欧盟会议上真正看到有关制裁和‘如果’的重要讨论。”

他补充说，考虑到各方不同的观点，如果以色列不遵守联合国国际法院的裁决，就要对其实施制裁，这种方法与在安理会会议上达成一致还存在距离。

马丁还说，会议明确认为，以色列应该遵守国际法院发布的临时措施，开放与加沙地带南部城市拉法的过境点，并停止在拉法的军事行动。

报道还称，以色列外交部表示，他们无法对马丁的言论发表评论，但在空袭之前，以色列“评估不会对平民造成意外伤害”。

联合国国际法院当地时间24日在荷兰海牙发布“临时措施”，要求以色列立即停止在拉法的军事行动。

当地时间26日晚，以色列轰炸拉法的一处难民营，造成数十人死亡。此次袭击引发国际社会广泛谴责。联合国、法国、埃及、卡塔尔、土耳其、爱尔兰、欧盟、非洲联盟等纷纷发声，谴责以色列空袭拉法难民营，并呼吁立即停火。