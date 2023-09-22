哈外长：伊合组织应有效利用地缘优势发展多式联运

会上，来自伊斯兰合作组织57个成员国的代表们，就伊斯兰世界的现状进行了广泛的讨论，并就组织框架下进一步发展成员国之间相互合作等问题交换了意见。

哈萨克斯坦外交部长在会上发言时指出，哈萨克斯坦多年来通过组织举办世界和传统宗教领袖大会，成功的为促进宽容和宗教间和谐思想的传播做出了贡献。

穆拉特·努尔特列吾强调支持中东和平进程、稳定阿富汗局势的重要性。他表示，作为亚信会议的成员国，哈萨克斯坦准备继续为确保全球和地区安全的进程做出贡献。

- 我们需要利用伊斯兰合作组织成员国独特的地理优势，加强多式联运物流体系上的联系。这将为组织成员国经济的发展带来良好的影响。- 他说。

此次会谈期间，各方就伊斯兰合作组织框架下哈萨克斯坦提出的各项倡议，其中包括在伊合组织粮食安全体系内创建国际生物安全机构和建立名为“伊合组织-15“的科技领域对话平台等工作进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】