哈副外长在美密集会晤 聚焦投资、可持续发展与技术创新

在世界银行，库安特洛夫会见了“商业就绪”（Business Ready）项目全球指标小组主任诺尔玛·洛艾萨，双方围绕投资环境评估方法的完善、如何体现地区特点以及非关税壁垒对商业活动的影响等议题展开了深入讨论。作为旨在替代“营商环境”（Doing Business）评估体系的新框架，“商业就绪”项目已于2024年正式启动，哈萨克斯坦将自2025年起纳入该项目的评估范围。哈方表示，愿积极提供本地数据并参与专家咨询，以确保相关评估能够充分反映本国实际情况。

在与“IG Global”公司业务发展副总裁斯蒂芬妮·阿什顿的会谈中，双方就哈萨克斯坦矿业领域的潜在投资项目进行了探讨。

在旧金山，库安特洛夫分别与“湾区经济研究所”（Bay Area Economic Institute）和“旧金山商会”（San Francisco Chamber of Commerce）进行了交流，重点介绍了哈萨克斯坦的投资吸引力，并就拓展与硅谷科技企业的合作交换了意见。

此外，库安特洛夫还同多家企业举行了双边会谈，涉及可持续能源、原材料加工、生物技术以及技术合作等多个方向。

与“Windfall Bio”公司的会谈聚焦于甲烷捕获微生物技术及其在哈萨克斯坦农工综合体中的应用前景。

与“Boardwurks”公司的交流则围绕联合开发大麻复合建筑材料展开。

“Astranis Space Technologies Corp.”公司则向哈方介绍了为偏远地区提供卫星通信服务的可行解决方案。

在“丝绸之路创新中心”（Silkroad Innovation Hub），库安特洛夫与美方代表就支持哈萨克斯坦初创企业、发展国际孵化项目以及为美国境内的“数字游民”创造有利条件等议题进行了交流。

此次访问是哈萨克斯坦在技术创新与可持续发展领域拓展合作、推动经济外交的重要举措。

库安特洛夫指出，美国仍是哈萨克斯坦最大的外资来源国之一，累计投资总额已超过620亿美元。在当前背景下，深化与美方合作伙伴的对话，推动新项目落地，增强互信，具有尤为重要的战略意义。

【编译：阿遥】