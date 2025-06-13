外长在华盛顿会见美国参议院外交关系委员会主席

双方讨论了双边合作的现状与前景，特别强调了加强经济联系以及与美国行政当局优先方向相一致的政治对话发展。哈萨克斯坦外交部长努尔特列吾指出哈美关系具有战略重要性，并强调了重振议会间联系的必要性。

参议员里什高度评价了哈萨克斯坦稳健且建设性的外交政策，强调了美国国会在建立有利于商业联系的立法框架、特别是通过与哈萨克斯坦建立永久正常贸易关系提供支持的重要性。

双方积极评价了两国合作不断增强的势头，并同意继续支持旨在深化贸易经济互动的倡议。

会晤结束时，努尔特列吾部长邀请里什参议员对哈萨克斯坦进行正式访问，以进一步探讨双边合作的具体前景。

此外，努尔特列吾还与美哈议会小组联合主席、众议员罗伯特·阿德霍尔特以及美国众议院税收委员会贸易小组委员会成员卡罗尔·米勒进行了会晤。在会谈中，美国议员们表达了支持取消对哈萨克斯坦适用的杰克逊-瓦尼克修正案的意愿。

此次会晤为哈萨克斯坦与美国在议会合作领域的进一步深化奠定了基础，展现了双方在经济与政治领域持续拓展伙伴关系的共同决心。

【编译：木合塔尔·木拉提】