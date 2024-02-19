外长：哈乌之间没有任何未解问题

-今天是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两个兄弟国家关系史上又一个重要的日子。非常高兴再次与我的朋友、首次来哈萨克斯坦进行正式访问的乌兹别克斯坦外交部长巴赫季约尔·赛义多夫先生会面。在此，我对乌兹别克斯坦代表团来阿斯塔纳进行访问表示诚挚感谢，我们对此非常重视。如今，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦的可靠盟友和重要伙伴。塔什干在地区和世界上的声誉和作用逐年提升。我们真诚接受并高度赞赏乌兹别克斯坦国家在多领域取得的新成就。-他说。

哈萨克斯坦外长指出，两国深厚友谊的另一个鲜明体现是高层建立的建设性对话。

-具体来说，两国元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和沙夫卡特·米尔济约耶夫之间本着兄弟情谊和相互支持的精神进行慷慨互动。2022年签署的哈乌同盟关系和国界划分协议开启了两国合作史的新篇章。毫无疑问，这些文件将为确保中亚地区稳定、促进地区发展作出重大贡献。-他说。

穆拉特·努尔特列吾表示，两国成立了总统级别的国家间高级委员，而积极的议会间合作促进了政治对话。与此同时，政府间稳定合作为双边关系发展带来了强劲的动力。地区间论坛和企业界委员会也为双边经贸合作发展做出了巨大贡献。

-总的来说，两国之间当今没有任何未解决的问题。-他说。

【编译：小穆】