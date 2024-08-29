11:30, 29 八月份 2024 | GMT +6
水外交见成效：哈吉两国水资源合作成果显著
（哈萨克国际通讯社讯）据水资源和灌溉部新闻处消息，自灌溉季节以来，吉尔吉斯斯坦已通过楚河和塔拉斯河向哈萨克斯坦输送了5.343亿立方米的水。其中，通过塔拉斯河输送了3.943亿立方米，比原定计划多出1430万立方米。
-水外交是我们工作的重点之一。我们与周边国家积极合作。今年，我们与吉尔吉斯斯坦举行了两次楚河-塔拉斯河水利委员会会议，并达成协议，在灌溉季节期间，我们将通过楚河获得1.8亿立方米的水，通过塔拉斯河获得3.8亿立方米的水。目前，供水一切顺利，塔拉斯河的供水甚至超出了计划。-水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示。
目前，通过楚河向哈萨克斯坦输送的水量已达1.4亿立方米，符合哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦水务部门批准的供水计划。
此外，自4月1日起，乌兹别克斯坦已通过锡尔河向哈萨克斯坦提供了超过40亿立方米的水。而塔吉克斯坦自6月1日起，通过“友谊”跨国运河向哈萨克斯坦输送了4.886亿立方米的水，比去年增加了4000万立方米，且比今年的计划量增加了4500万立方米。
【编译：阿遥】