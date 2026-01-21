水外交成果显现 哈萨克斯坦推进北咸海保护升级

努尔吉格托夫指出，国家元首此前在国家库鲁尔泰大会上专门强调，保护北咸海并开发其水电潜力具有重要战略意义。

—咸海治理始终是国家水资源政策的优先方向。去年，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦签署了关于跨境水资源共同管理与合理利用的协议，这标志着历时十余年的谈判取得突破性进展。至此，哈萨克斯坦已与所有邻国建立了跨境水资源问题的法律框架。在此基础上，相关双边委员会相继成立，确保了各国之间的常态化协作，-努尔吉格托夫表示。

努尔吉格托夫强调，正是得益于这一“水外交”方针，以及与邻国就锡尔河沿线水库运行机制达成的一致安排，使北咸海在近年来干旱少雨的背景下，仍能获得稳定的水源补给。

监测数据显示，北咸海的蓄水量已由2023年初的184亿立方米增加至目前的230亿立方米。

—北咸海保护项目第二阶段的方案制定工作已基本完成，包括重建阔科阿拉尔大坝，并将海平面高度提升至波罗的海高程系统44米。届时，北咸海水域面积将扩大至3913平方公里，总蓄水量将达到340亿立方米。预计实现这一水位目标需要4至5年时间，-努尔吉格托夫强调。

此外，水资源和灌溉部目前正围绕阿姆河—锡尔河流域灌溉系统现代化改造，推进涉及突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州的167项工程设计工作。

与此同时，节水技术也在上述地区得到积极推广。近年来，突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州已有14.31万公顷农田采用节水灌溉方式，累计节水量约5亿立方米。

—目前，我们正与国际金融机构就阔科阿拉尔大坝及咸海流域水利项目的建设资金开展磋商，计划在今年年底前完成融资安排，-努尔吉格托夫表示。

值得一提的是，政府总理别克帖诺夫责成水资源和灌溉部在今年6月30日前完成北咸海保护项目第二阶段方案编制，并在年底前解决融资问题，其中包括国际组织参与的融资机制。

