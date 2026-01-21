政府总理：北咸海项目第二阶段将引入外部资金

别克帖诺夫指出，咸海问题始终处于国家元首的高度关注之中。水资源和灌溉部需在今年6月30日前完成北咸海保护项目第二阶段的方案编制，并在年底前解决融资问题，其中包括国际组织参与的融资机制。

他同时要求，继续推进国家元首在联合国平台上提出的建立国际水资源组织的倡议。

此外，总理指示水资源和灌溉部会同能源部，于今年内完成哈萨克斯坦水—能源资源地图的编制工作。

别克帖诺夫还提到，国家元首在日前举行的第五届国家库鲁尔泰会议上，批评当前在推动经济各领域发展过程中，科研潜力尚未得到充分发挥。

他强调，应在现有科研成果基础上，加快形成针对现实问题的科研课题需求。

“近期我计划与科学院代表举行会晤，讨论建立新的合作与互动机制。”总理表示。

此前，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第五届国家库鲁尔泰上明确指出，应持续推进相关工作，显著增加北咸海的水量。

【编译：达娜】