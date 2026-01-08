21:59, 08 一月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦评估“外宾专属赌场”对旅游经济的拉动效应
（哈萨克国际通讯社讯）为进一步推动旅游产业发展，近期有关部门就部分地区设立“外宾专属”博彩区的可行性开展了专项经济社会调研。据旅游和体育部新闻处消息，拟建博彩区将严格执行定向服务原则，仅面向外国游客开放。
该机构明确表示，哈萨克斯坦共和国公民将被严格禁止进入此类博彩场所。
旅游和体育部指出，国际经验表明，在不少国家，设立专门面向外籍人士的博彩区域，已成为吸引游客、完善度假区基础设施的有效工具。这一模式在促进经济增长的同时，也有助于避免对国内社会环境造成负面影响。
调研报告披露了相关地区的具体数据和预测结果：
曼格斯套州：46%的当地居民对设立外宾专属赌场的倡议表示支持。根据经济预测，到2029年，该州预计将接待外国游客14.8万人次，有望创造7000个固定就业岗位，并为地方预算带来12亿坚戈的税收收入。
杰特苏州：67%的受访者对建设赌场持开放态度。到2029年，该州预计每年将接待外国游客3.6万人次，创造约700个就业岗位，年均地方税收贡献预计可达24亿坚戈。
阿拉木图州：54.5%的受访者支持该倡议。经济分析显示，到2030年，该州预计每年将接待外国游客2.2万人次。预计到2028年，州内两个博彩区域将产生约65亿坚戈的税收，并提供2000个长期就业岗位。
需要指出的是，博彩区域的划定及相关经营活动将严格遵循《哈萨克斯坦共和国博彩经营法》。博彩区的具体地理界线将由地方执行机构最终确定。根据现行管理规定，此类博彩场所仅允许外籍公民进入。
【编译：阿遥】