20:49, 19 11月 2025 | GMT +5
海外基金加码哈国证券市场 8亿美元外资助力坚戈汇率稳定
（哈萨克国际通讯社讯）11月18日，央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫在政府会议结束后的新闻发布会上介绍了影响坚戈汇率走强的因素。
—无论是央行，还是其他国家机构，都没有操纵汇率。国内汇率是在供需关系基础上形成的。过去一周坚戈走强，与美元需求减少、供给增加有关。同时还有一个额外因素——我们在10月份上调了基准利率。基准利率提高后，以坚戈计价的产品更具吸引力，这对国际市场而言同样如此。以16%的利率购买财政部债券，和以17.5%的利率购买，其效果是不同的。相应地，国际证券投资会流入我们的市场。这些投资以美元进入，而购买财政部债券必须使用坚戈，因此坚戈需求增加，美元在国内市场的供给也随之上升。正因如此，美元汇率出现下跌，-他说。
苏莱曼诺夫表示，证券市场正呈现积极趋势。
—此前，像花旗、高盛这样的大型境外机构投资者，通常在哈萨克斯坦证券市场管理着约1万亿坚戈或超过20亿美元的资产，而目前这一数字已增至28亿美元。这意味着大型投资基金额外向哈萨克斯坦证券市场注入了约8亿美元。这些资金也在对坚戈汇率的稳定发挥作用，-苏莱曼诺夫说。
11月14日，苏莱曼诺夫在阿拉木图举行的第十三届哈萨克斯坦金融家大会上表示，计划出台的税收和预算改革将有助于抑制通货膨胀。
【编译：阿遥】