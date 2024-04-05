阿拉木图外国游客数量猛增，超越疫情前水平

国家统计局指出，与2022年相比，外国游客人数增长了29.5%（达540,744人次），这突显了阿拉木图在哈萨克斯坦各城市中的领先地位。相较2019年，外国游客数量增长了24.1%。与此同时，旅游业就业人数增长10.4%；旅游业投资增长47.7%，占固定资产投资总额的6%。去年，阿拉木图市从旅游业中获得的税收收入增长64%，达717亿坚戈，占地方预算税收收入总额的5%。

阿拉木图市旅游局表示，一系列亮眼的数据充分表明阿拉木图作为旅游目的地的吸引力不断增强。旅游服务和基础设施需求的增加被认为是吸引投资者进入旅游业、创造新就业机会和提供优质服务的良好指标。

据了解，在过去5年中，阿拉木图新增了12家酒店，其中包括希尔顿、雅高和洲际等连锁酒店。计划到2027年，阿拉木图客房数量将增加1.5倍，达1.7万间。此外，今年6月，阿拉木图国际机场将启用新航站楼，预计届时游客数量将再次翻倍增长。

【编译：阿遥】