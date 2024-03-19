13:38, 19 三月 2024 | GMT +6
托卡耶夫总统接受外国驻哈大使递交国书
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于19日在总统府接受了6位驻哈大使递交国书。
托卡耶夫总统分别使节们递交国书，并同他们合影留念。
这6位使节分别是：阿拉伯埃及共和国大使伊布蒂萨姆·拉哈·艾哈迈德·哈桑、塞尔维亚共和国大使弗拉基米尔·约维奇、卢森堡大公国大使托马斯·里森、澳大利亚大使约翰·威廉·吉林、哥伦比亚共和国大使赫克托伊西德罗·阿里纳斯·内拉，以及阿拉伯叙利亚共和国大使巴沙尔·贾法里。
国家元首向这六位外交官表示祝贺，并表示哈萨克斯坦将继续奉行和平与建设性外交政策。
-我们期待与所有国家，尤其是我们的邻国，建立密切的互动关系并保持良好的合作关系。我坚信，在这一道路上，我们将取得巨大成功。我们将尽一切努力加强与各国的合作，包括经济、投资和政治领域的对话与合作。哈萨克斯坦将会是各国在国际舞台上可靠的合作伙伴。-托卡耶夫总统表示。
托卡耶夫总统还祝愿各位使节工作顺利，并强调在履行职责的过程中，他们将得到哈萨克斯坦政府的全力支持。他还请使节们转达他对各国领导人和人民的良好祝愿。
【编译：阿遥】