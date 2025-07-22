14:50, 22 七月份 2025 | GMT +5
外国投资者无需入境即可在AIFC辖区注册开办企业
（哈萨克国际通讯社讯）数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫在政府会议上介绍了为在哈萨克斯坦的外国人提供便利而开发的移动应用程序。
他特别提到QazETA移动应用。这款专为在哈外国公民设计的应用程序，为他们提供多种服务，包括：
▪️数字公共服务：办理签证、居留地登记及其他移民服务；
▪️旅游服务：景点介绍、旅游线路、酒店预订、购票等；
▪️通讯与交通服务：购买SIM卡、租车、出租车服务、公共交通时刻表及支付；
▪️商业与投资服务：获取Astana Hub、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）及B2B服务相关信息；
▪️安全服务：紧急联系方式及医疗服务信息。
扎苏兰·马迪耶夫表示：
- 2025年7月15日，作为试点项目，QazETA移动应用已在Playmarket上线，计划在本月底前在AppStore平台发布。此外，今年10月将在应用内推出两项新功能：一是ETA（电子旅行授权），为免签国家公民提供入境许可；二是E-residency，为外国人提供新机遇。目前正针对这两项功能完善相关立法。E-residency参照爱沙尼亚和塞舌尔经验，允许外国人在无需入境的情况下，在阿斯塔纳国际金融中心辖区注册成为居民以开办企业。
【编译：木合塔尔·木拉提】