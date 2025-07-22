外国投资者无需入境即可在AIFC辖区注册开办企业

- 2025年7月15日，作为试点项目，QazETA移动应用已在Playmarket上线，计划在本月底前在AppStore平台发布。此外，今年10月将在应用内推出两项新功能：一是ETA（电子旅行授权），为免签国家公民提供入境许可；二是E-residency，为外国人提供新机遇。目前正针对这两项功能完善相关立法。E-residency参照爱沙尼亚和塞舌尔经验，允许外国人在无需入境的情况下，在阿斯塔纳国际金融中心辖区注册成为居民以开办企业。