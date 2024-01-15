外媒：冰岛火山熔岩流进渔村房屋着火 居民被撤离

11 月撤离的格林达维克居民、55 岁的斯文·阿里·古德琼森 (Sveinn Ari Gudjonsson) 向法新社表示：“在这样的小镇上，我们就像一家人，我们像一家人一样彼此了解，所以看到这一幕真是一场悲剧。”这位在渔业工作的男子补充道，简直就像在电影中一样。

据公共广播公司 RUV 报道，冰岛总统古德尼·约翰内松当地时间晚上 8:00 发表讲话。早些时候，他保证“没有生命处于危险之中”，因为“该市已在一夜之间成功疏散”。 他在 X 上的一条消息中说道，“但基础设施可能会受到威胁”。

这是冰岛近三年来第五次火山喷发，上一次火山喷发于12月18日晚在同一地区发生。格林达维克有 4,000 名居民，11 月 11 日，由于地壳下岩浆运动（火山喷发的前兆）引发了数百次地震，为预防起见，格林达维克被疏散。

这些地震破坏了这座城市，道路、房屋和公共建筑出现大裂缝。

去年12月18日火山爆发后不久，居民被允许短暂返回那里，然后自12月23日起永久返回那里，然后在夜间紧急疏散。只有几十名居民回到了家中。

由于地震活动及其对该市现有裂缝的影响，当局于周六晚间发布命令，要求在周一之前疏散该市。 所以他们必须在夜间加快步伐。

周三，一名 51 岁的冰岛人失踪，当时他正在填补私人花园的裂缝，脚下的地面突然塌陷，导致他做出了这一决定。该男子坠入三十多米深的裂缝中，下落不明。

当局正在仔细监控位于同一地区的 Svartsengi 地热发电厂，该发电厂为该地区约 30,000 名居民提供电力和水，其设施受到围墙的保护。

直到2021年3月的火山喷发，首都雷克雅未克以南的雷克雅内斯半岛已经有八个世纪没有遭受火山喷发了。

另外还有四次，分别是在2022年8月、2023年7月、2023年12月18日和本周日早上，对于火山学家来说，这是该地区火山活动恢复的迹象。

去年11月初，冰岛频繁发生地震导致地表开裂，科学家警告火山临近喷发状态，格林达维克小镇约4000名居民被疏散。12月18日，该镇东北部一处火山喷发，但岩浆最终没有流向小镇，随后有居民陆续返回镇上。在此次喷发前，冰岛政府提前一天再次疏散了该镇居民。