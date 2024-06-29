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    09:57, 29 六月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦拟修改外籍劳务许可发放规定

    就业
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）根据电子政务门户网站显示，哈萨克斯坦计划修改外籍劳务许可证发放规定。

    该文件的目的是改善劳务移民的居留机制，以及通过电子政务门户网站 "Open RLA"和enbek.kz实现公共服务自动化。特别是，将增加以下规定：

    • 雇主通过向电子劳务市场发送招聘信息，在本国寻找合适的求职者；

    • 雇主在向电子劳务市场提交招聘信息15个日历日后，提交允许雇用外籍劳务的申请， 并注明发布招聘信息的代码。

    • 提交申请时，外籍劳务信息系统和移民警察及ESUTD信息系统联动，获取有关与所涉外籍劳务登记的雇佣合同数据。

    • 在决定发放或驳回申请时，移民部门将检查各信息系统记录中是否存在违规行为。

    • 获得雇用外籍劳务许可证的雇主在enbek.kz信息系统中输入有关履行义务的信息。

    根据此前报道，截至2024年6月1日，哈萨克斯坦共有13 937名合法外籍劳务人员。全国目前有1 789家企业雇佣外籍劳工，在这些企业中，本地职工人数总计44.34万余人，占用工人数的99.2%。

    在哈外籍务工人员主要来自以下国家：

    中国—3 938人，乌兹别克斯坦—1 919 人，印度—1 145人，土耳其— 1 101人。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 经济 就业人口 就业
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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