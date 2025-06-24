哈萨克斯坦外流移民数量创历史新低

与此同时，入境人数也略有下降：截至目前，共有8100人移居哈萨克斯坦，低于2023年同期的9900人。不过，自去年以来，哈萨克斯坦的国际迁移净流入持续保持正增长，也就是说，来哈人数持续多于离开者。

自2000年以来，哈萨克斯坦的年度移民人数下降了约12倍，从当年的15.57万人锐减至2024年的1.27万人。2023年，哈萨克斯坦共接纳2.39万名移民，离境人数为1.27万人，显示出稳定的正向迁移趋势。

2024年，约69%的哈萨克斯坦移民选择前往俄罗斯，与去年相比，这一比例大幅下降——今年前三个月，前往俄罗斯的人数减少了75.5%。其次是德国，移民人数同比下降67.9%。吉尔吉斯斯坦则成为一个相对稳定但人数较少的目的地。

根据“Demoscope”舆论调查中心的数据，78.5%的哈萨克斯坦居民表示没有移民意向。仅有6.9%计划在未来几年内移居国外，另有5.6%虽有意愿但缺乏条件。

调查还显示，促使居民考虑移民的主要原因包括：更高收入水平（24.5%）、对家庭更好的发展前景（23.9%）、更优质的就业机会（14%）以及接受高质量教育的机会（11.7%）。

【编译：达娜】