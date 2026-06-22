托卡耶夫寄语海外青年：建设进步、公正的哈萨克斯坦需要你们

会见中，托卡耶夫总统首先向在场同胞祝贺新宪法获得通过。

—通过全民公投，我国人民团结一致，支持新宪法的通过。这是一份具有深远意义的纲领性文件，将于7月1日正式生效，并成为我们人民前进道路上的指引，-托卡耶夫总统说道。

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与此同时，总统对在海外求学和工作的哈萨克斯坦青年给予了高度评价，并表示国家将一如既往地支持他们的发展。

—国家需要像你们这样知识丰富、视野开阔、思维敏捷的青年人才。无论我走到哪里，都会强调对青年的支持，这绝不是一句空话，而是国家长期发展战略的重要组成部分。今天，我们的青年正在世界各地学习和工作，作为总统，我对此始终给予坚定支持。无论身处何方，你们始终都是哈萨克民族的一员。我们要建设一个进步、发达、公正的国家，而实现这一目标，需要全体国民团结一心、共同奋斗，-托卡耶夫表示。

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托卡耶夫强调，新宪法已明确将教育、科学和创新发展列为国家战略任务。他同时鼓励年轻人积极学习多门外语，不断提升自身综合素质和国际竞争力。

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在随后的交流环节，留学生和侨民代表介绍了各自在学习、工作中的收获，并分享了未来的发展规划。其中，鲁汶大学三年级学生阿里穆赛热·玛罕拜特阿里介绍了比利时哈萨克斯坦学生联合会的工作情况；阿茹詹·博拉特别阔娃则讲述了布鲁塞尔“哈萨克语俱乐部”的日常活动及发展情况。

会见结束时，托卡耶夫总统向旅居比利时的哈萨克斯坦留学生和公民致以诚挚问候，祝愿他们学业有成、事业顺利。

22日，托卡耶夫总统在《欧洲新闻台》发表署名文章，就哈萨克斯坦与欧盟合作前景分享了自己的见解。

当地时间22日，托卡耶夫总统抵达布鲁塞尔，开启对比利时的访问行程。