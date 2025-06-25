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    08:00, 25 六月 2025 | GMT +5

    境外旅行防骗指南：警惕这些常见套路

    哈萨克国际通讯社讯）暑期旅游季已经开启，而“旅游骗局”也往往在此时频繁出现，令不少游客的美好旅程变成烦恼回忆。为帮助读者保护自身财产与安全，媒体梳理了游客在境内外旅行时可能遇到的各种诈骗类型，并逐一提供了实用的防范建议。

    туризм
    Фото: pixabay.com

    出租车诈骗

    这类诈骗在全球都非常普遍，尤其是在机场或车站接客的出租车中尤为常见，司机可能以高价欺骗不熟悉当地行情的外国游客。为防范此类情况，应注意以下几点：

    • 若有计价器，务必要求司机立刻启动；如果价格跳得过快，应立即下车；

    • 若支持线上打车软件（如Bolt、Uber等），应优先使用，系统显示的价格更明确，发生问题也可投诉；

    • 若只能线下打车，应事先与司机谈好价格，并准备好零钱，避免司机在下车时借机索要更多费用；

    • 旅行前可预先购买eSIM卡，或在机场购买当地SIM卡，确保始终保持联网；

    • 将车辆信息和路线分享给亲友，并使用导航地图实时查看行车路线，司机若刻意绕道，应及时指出；

     “这个地方关闭了”骗局

    一些出租车司机或摩托三轮车司机可能会谎称你要去的酒店、景点或机构“已关闭”或“没空位”，以此引导游客前往他们熟人经营的场所，从中获利。

    应对方式：

    • 对所有说辞保持怀疑，亲自打电话或前往确认；

    • 不轻信司机推荐的旅游团或门票，先自行对比价格与服务。

    街头“免费”赠品

    在欧洲较为常见。一些陌生人会在街头微笑着给你戴上手链、帽子，声称是“赠送”，随后却会要求付款，甚至恐吓威胁，制造围观让你“当众难堪”。

    应对方式：

    • 不要接受任何“免费物品”；

    • 若有人强行给你佩戴饰品，立即摘下归还；

    • 果断拒绝，不与对方纠缠，尽快离开。

    “免费喝茶”骗局

    在中国，一些年轻女性会主动与外国游客搭话，并邀请对方参加“茶艺表演”，结果被带进高价茶馆，结账时出现天价账单。

    在摩洛哥，商店老板会热情请你喝茶、吃甜点，再“盛情难却”地劝你购物。

    防范建议：

    • 在尝试任何食品或饮料前，明确询问是否免费；

    • 明确表态“无意购物”，避免被情绪绑架。

    身上被“泼洒”骗局

    在印度或欧洲，一些骗子会故意将液体泼在游客衣物上，然后“热心帮忙”清理，在你分心之际偷走财物。

    应对方式：

    • 遇到此类情况立即远离，不让陌生人触碰身体或行李；

    • 自行整理衣物，不让他人趁机接近。

    租车骗局

    在东南亚等地区，游客租用摩托车或汽车时，归还时被指控损坏车辆，并被索取高额赔偿金。

    防范建议：

    • 取车前拍照/录像，记录所有刮痕和瑕疵，并发送给车主；

    • 保留租赁合同副本，确认所还车辆无误；

    • 若车主扣留护照或证件，务必谨慎对待，可选择提供复印件。

    另需警惕：一些不良车主甚至会雇人故意损坏车辆以讹诈游客。

    假借“签名请愿”索捐骗局

    在景点或车站等地，一些自称志愿者的人会请求你“签名支持某项公益”，而你刚签完字，就被一群人包围，要求支付“捐款”，甚至强行索要。

    防范建议：

    • 不要搭理此类陌生请求，径直走开。

    ATM 取现陷阱

    街头无人监管的ATM机可能被安装“卡片复制器”，能窃取你的银行卡信息。

    防范建议：

    • 优先使用银行大堂内的ATM；

    • 输入密码时用另一只手遮挡；

    • 插卡前检查是否有可疑装置或摄像头；

    • 开启银行卡通知服务，发现异常及时冻结卡片；

    • 尽可能使用无接触支付，如Apple Pay等。

    黑市换汇陷阱

    在某些国家，街头或“私下换汇”提供的汇率可能看似更划算，但可能会收到假币或被坑。

    防范建议：

    • 不要贪图小便宜；

    • 只在官方、登记的正规兑换处换汇；

    • 不轻信路边“汇率优到离谱”的陌生人。

    假Wi-Fi窃取信息

    在国外使用免费Wi-Fi时，可能连接到骗子设下的“钓鱼网络”，一旦输入密码或支付信息，就可能被盗。

    防范建议：

    • 避免使用公共Wi-Fi登录银行应用或输入银行卡信息；

    • 安装并使用VPN工具保护网络；

    • 最好购买当地SIM卡或eSIM卡，随身携带移动网络。

    【编译：达娜】

    标签:
    旅游 社会
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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