外媒：月球基地最佳建造地点确定

相关论文发表于最新一期《iScience》杂志。

最新研究确定建造月球基地的最佳位置为斯维尔德鲁普-汉森陨石坑，中选的一个独特因素在于，与其他陨石坑相比，它易于进入。此处方圆5平方公里，拥有相对充足的水源，表面相对比较平坦，建造房屋和出行会更容易，附近的阴影区域也有更多冰和矿物质。而且，此处有部分区域终日被阳光笼罩，适合太阳能发电以及与地球通信。

月球南极一直被认为适合建造基地，因为大部分地区都有充足的光照；另外南极多陨石坑，很多是巨大的陨石坑，比较方便寻找水源。有科学家据此给出了在南极建造基地的候选地点：如位于南极边缘火山口的马拉珀特地块或沙克尔顿火山口，但此处有多少冰和其他资源可用，仍是未知数。

研究人员指出，这项最新研究虽囊括了大量相对较新的数据，但大部分数据来自远程仪器，可能并不完全准确。美国国家航空航天局的“极地探索漫游者”月球车，将于明年着陆，应该会提供更多关于月球上水和二氧化碳等资源分布的信息。