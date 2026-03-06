海外档案揭示阿拉什奥尔达与捷克斯洛伐克军团历史往来

会议期间，由捷克斯洛伐克军团老兵因德日赫·德沃夏克撰写的回忆录——《在哈萨克人中间》（U kirgizů）新版译本正式发布。该书最初于1921年在布拉格以捷克语出版，此次由哈萨克斯坦学者翻译成哈萨克语和俄语重新出版。

Фото: ЕҰУ баспасөз қызметі

据介绍，该书由青年研究员丁穆罕默德·拜朱玛在捷克档案馆中发现，并完成哈萨克语翻译，其同事苏勒坦·卡玛里鼎负责俄语版本的翻译。

—因德日赫·德沃夏克在书中记录了有关阿里汗·博凯汗的回忆，以及关于阿拉什奥尔达的大量史料。这两位人物曾于1918年在鄂木斯克会面。书中记载，这位阿拉什领袖当时对捷克斯洛伐克军团士兵说道：‘我渴望哈萨克民族的独立。正如你们捷克人赢得独立那样，我们也准备好为自由而奋斗。’作者在书中记录了博凯汗这段充满激情的讲话，-丁穆罕默德·拜朱玛介绍道。

Фото: ЕҰУ баспасөз қызметі

此外，拜朱玛还引用了其他捷克斯洛伐克军团官兵留下的资料作为补充。

—我们在档案馆中还发现了一位名叫弗朗齐歇克·希普的军官在1925年撰写的文章。他在文中写道：‘阿里汗·博凯汗派人送来了2000匹马。’这一记载表明，在对抗布尔什维克的斗争中，阿拉什奥尔达政府曾向捷克斯洛伐克军团提供过实际支持，双方在一定程度上形成了合作关系，-丁穆罕默德·拜朱玛说。

据统计，目前研究人员已从捷克和斯洛伐克多家档案馆中发掘出约300份类似的珍贵历史资料。

2026年3月5日，哈萨克斯坦迎来民族领袖阿里汗·博凯汗诞辰 160周年。

【编译：阿遥】