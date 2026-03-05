阿拉什运动领袖阿里汗·博凯汗诞辰160周年：民族复兴思想的奠基者

在世界近现代历史上，一些杰出的政治家曾引领民族走向复兴与独立：圣雄甘地唤醒印度人民的自由精神，使印度摆脱英国殖民统治；穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克带领土耳其从奥斯曼帝国废墟中崛起，走向现代化国家之路；瓦茨拉夫·哈维尔推动捷克走出共产主义阴影迈向民主；纳尔逊·曼德拉结束南非种族隔离制度；邓小平为中国的发展奠定基础。在这些历史人物之中，哈萨克民族的杰出领袖 阿里汗·博凯汗 同样占据重要位置。他以坚定的信念和远见卓识，推动哈萨克民族走向现代文明的发展道路。

正是阿里汗·博凯汗领导的 “阿拉什运动” 播下了民族觉醒与文明发展的种子，成为哈萨克民族现代国家意识的重要起点。因此，他的诞辰也被视为哈萨克历史上具有重要意义的纪念日之一。

Фото: Kazinform

民族领袖的成长之路

阿里汗·博凯汗于 1866年3月5日 出生在今哈萨克斯坦 卡拉干达州阿克托盖区（旧属塞米州卡尔卡拉雷县托克劳恩乡）。其父努尔穆罕默德在阿里汗9岁时将他送入宗教学校学习，随后又进入世俗学校接受教育。之后，他考入卡尔卡拉雷三年制学校并以优异成绩毕业。

1886年至1890年，阿里汗在 鄂木斯克技术学校 学习。20岁时，在草原总督府推荐信以及哈萨克社会奖学金的支持下，他进入 圣彼得堡帝国林业学院经济系 深造。

在圣彼得堡求学期间，他不仅专注于专业学习，还积极参与政治、文学和经济讨论社团，并参加学生运动。当时俄国知识界正在激烈讨论国家未来的发展道路，这些思想碰撞对年轻的阿里汗产生了深刻影响。他逐渐意识到，社会的进步离不开教育、文化和公民意识的提升，这也成为他后来政治理念的重要基础。

完成学业后，阿里汗返回鄂木斯克，开始公开批评沙皇政府在哈萨克草原推行的殖民政策，并逐渐形成了通过政治改革争取民族权利的思想。

Фото: e-history.kz

阿拉什运动的领导者

1905年，阿里汗加入 俄罗斯立宪民主党（卡杰特党）。同年，他与 阿赫梅特·拜图尔森吾勒、米尔扎赫普·杜拉特吾勒、扎克普·阿克巴耶夫 等人共同组织了著名的 卡尔卡拉勒请愿书，共有 1.45万人签名支持。

1905年秋，他当选为 俄罗斯帝国第一届国家杜马 议员，代表塞米州哈萨克人。然而由于草原总督的无端指控，他被关押在巴甫洛达尔监狱三个月，未能参加杜马会议。

获释后，他前往芬兰维堡，与已解散的杜马成员会合，并在著名的 “维堡宣言” 上签字，因此再次被捕，在塞米监狱服刑三个月。

在随后的政治活动中，阿里汗·博凯汗逐渐成为哈萨克民族运动的核心人物。他与一批志同道合的知识分子共同创办 《哈萨克报》，组建 阿拉什民主政党，并在俄罗斯帝国崩溃后宣布成立 阿拉什自治政府。

阿里汗被推举为 阿拉什奥尔达政府主席。在巩固自治政府的同时，阿拉什党人还建立了自己的武装力量—— 阿拉什军队。这一系列政治实践，使“阿拉什”理念迅速传播并得到数百万哈萨克人的支持。

阿里汗·博凯汗认为，应通过渐进改革和民主政治的方式，使俄罗斯帝国最终转变为联邦制国家，从而实现哈萨克民族的自治与解放。

Фото: Kazinform

学者与思想家

除了政治活动外，阿里汗·博凯汗还是一位杰出的学者和政论家。他留下了 数千篇论文、文章和评论，广泛发表于俄罗斯和哈萨克地区的各类报刊。

他的研究涉及 经济学、文学研究、林业学和农业 等多个领域，是当时哈萨克知识界最具影响力的思想家之一。他的学术成果不仅丰富了哈萨克民族文化，也为民族现代化发展提供了思想基础。

历史评价

1920年，阿拉什自治政府被解散，其成员遭到政治迫害。阿里汗被流放至莫斯科，并长期处于软禁状态。1937年 9月27日，他被苏联当局逮捕，一个月后在莫斯科被处决，终年 71岁。

其埋葬地点的信息直到 2007年 才被公开，而他的政治名誉则在 1989年 得到正式平反。

在哈萨克斯坦历史上，阿里汗·博凯汗被誉为 民族复兴的先驱、现代国家思想的重要奠基者之一。他成功地将数百万哈萨克人团结在“阿拉什”理念之下，为民族独立和国家发展奠定了思想基础。

今天，随着国家的发展与社会意识的不断提升，人们越来越深刻地认识到这位历史人物的意义。许多学者认为，如果哈萨克斯坦希望成为一个真正具有竞争力的现代国家，就必须继承并发扬阿里汗·博凯汗所倡导的 民主、教育、文化与国家责任精神。

正如历史所证明的那样，这位民族领袖的思想与精神，依然是推动国家走向发展与繁荣的重要力量。

【编译：木合塔尔·木拉提】