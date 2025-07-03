阿拉木图外卖员在商场弹奏钢琴走红网络 被赞“隐藏的音乐才子”

一位送外卖的青年，在等单间隙坐在商场大厅的钢琴前，弹奏起莫扎特的《土耳其进行曲》，技艺娴熟，赢得无数网友点赞。

这架钢琴自商场开业以来就长期放置在公共区域，供任何愿意的人自由演奏。

评论区中，许多人称这段视频再次印证了阿拉木图作为“文化之都”的美誉；也有不少网友感慨，这位青年或许曾怀揣舞台梦想，却未能实现，如今在生活与音乐之间寻找平衡，引发共鸣。

- 也许他代表着许多普通人心中那个未能绽放的自己。 - 有评论写道。

【编译：达娜】