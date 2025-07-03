12:54, 03 七月份 2025 | GMT +5
阿拉木图外卖员在商场弹奏钢琴走红网络 被赞“隐藏的音乐才子”
（哈萨克国际通讯社讯）近日，一段在阿拉木图购物中心拍摄的视频在哈萨克斯坦社交媒体上迅速走红。
一位送外卖的青年，在等单间隙坐在商场大厅的钢琴前，弹奏起莫扎特的《土耳其进行曲》，技艺娴熟，赢得无数网友点赞。
@bibigul_zhumahanova Курьер с душой музыканта 🎶 📍 Снято в ТРЦ Forum, г. Алматы Спасибо тебе, незнакомец ✨ #музыкавезде #уличнаямузыка #яндекскурьер #рояль #талант #трцфорум #форумалматы #алматы #казахстан #вдохновение #мурашки #случайныйконцерт #жизньвмгновение #настоящиемгновения #foryou #fyp #врекомендации #видео2025 #almaty #kazakhstan #forumalmaty #piano #streetmusic #musicfromsoul #unexpectedtalent #영혼의음악 #거리의음악 #피아노 #알마티 #카자흐스탄 ♬ оригинальный звук - Bibigul
这架钢琴自商场开业以来就长期放置在公共区域，供任何愿意的人自由演奏。
评论区中，许多人称这段视频再次印证了阿拉木图作为“文化之都”的美誉；也有不少网友感慨，这位青年或许曾怀揣舞台梦想，却未能实现，如今在生活与音乐之间寻找平衡，引发共鸣。
- 也许他代表着许多普通人心中那个未能绽放的自己。 - 有评论写道。
【编译：达娜】