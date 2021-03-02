职业拳击：哈萨克斯坦“金童”阿赫梅多夫在WBA排名上升

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据哈通社体育网报道，今年22岁的哈萨克斯坦拳手萨德利丁·阿赫梅多夫（12-0,11KO）在世界拳击协会（WBA）的最新一期排名中上升。

根据最新排名，阿赫梅多夫在超次中量级排名中跻身TOP15排名，位居第15位。

值得一提的是，哈萨克斯坦拳手1月29日在墨西哥对阵荷兰老将斯蒂芬·丹约（17-3-3，6KO），并以点数取胜，获得World Boxing Council Francophone Super Welter Title、World Boxing Association Continental Super Welter Title和North American Boxing Federation（NABF）金腰带。

据悉，萨德利丁·阿赫梅多夫于2016年代表哈萨克斯坦参加拳击青年世锦赛，在69公斤级的比赛中击倒3个对手，夺得该级别金牌。他在比赛中的精彩表现，受到了不少拳迷们的关注。

2018年，阿赫梅多夫正式转入职业拳击，并成为Eye of the Tiger Management拳击推广公司旗下拳手。

【编译：小穆】