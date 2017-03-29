弗洛伊德·梅威瑟将出席阿斯塔纳WBC年会

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦职业拳击协会主席耶尔兰·别克霍金29日表示，当今职业拳坛超级拳王弗洛伊德•梅威瑟将出席世博会期间在阿斯塔纳召开的世界拳击理事会（WBC）第55次全球年会。

"年会将由哈萨克斯坦职业拳击协会和世界拳击理事会（WBC）共同举办。根据初步计划，举办时间为8月25日和9月1日之间。各大职业拳击赞助商、拳击分析人士和拳击明星们将出席此次会议。其中包括，迈克·泰森、弗洛伊德·梅威瑟和拳王阿里的女儿莱拉·阿里等巨星。"

值得一提的是，2016年12月，WBC主席苏莱曼在美国好莱坞举行的第54次年会上宣布，哈萨克斯坦战胜卡塔尔和南非成功获得WBC第55次全球年会举办权，成为独联体国家当中继俄罗斯之后第二个举办WBC会议的国家。

哈萨克斯坦职业拳击协会于1990年开始正式加入该理事会。 每年一度的全球大会，WBC主席、高级官员、裁判、经纪人以及著名的拳王都将参加，在会上不仅要做职业拳击的规划、竞赛规则修改等，还将进行一系列的颁奖庆祝活动，与会者多达数百人。

【编译：小穆 审校：金桥】