中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:15, 11 10月 2017 | GMT +6

    戈洛夫金位居WBC冠军榜首位

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/10月11日 - World Boxing News.net网站日前更新了世界拳击理事会（WBC）最新的世界冠军排名。

    哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0-1, 33 КО）位居榜首。

    "毫无疑问，在安德烈•沃德宣布退役后，戈洛夫金是当之无愧的世界第一，" World Boxing News.net网站这样写道，"目前他正在准备同‘卡内罗'阿尔瓦雷斯的第二场对决。"

    排行榜上位居第二位的是轻沉量级WBC冠军、美国拳击手特伦斯•克劳福德（32-0, 23 КО），另一位美国拳击手麦奇•加西亚位居第三。

    World Boxing News此次公布的WBC冠军排名前十位如下：

    根纳季•戈洛夫金(37-0-1, 33 КО)
    特伦斯•克劳福德(32-0, 23 КО)
    麦奇•加西亚(37-0, 30 КО)
    凯斯•图尔曼(28-0, 22 КО)
    Wisaksil Wangek (44-4-1, 40 КО)
    Chayaphol Moonsri (48-0, 17 КО)
    德翁泰•怀尔德(38-0, 37 КО)
    米盖尔•贝尔切勒特(32-1, 28 КО)
    阿多尼斯•史蒂文森(29-1, 14 КО)
    盖瑞•罗素(28-1, 17 КО)

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 拳击 戈洛夫金 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!