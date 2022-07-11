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    21:56, 11 七月份 2022 | GMT +6

    戈洛夫金入围WBN最佳TOP15拳手排名

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    哈通社/努尔苏丹/7月11日 —— 美国著名体坛媒体世界拳击新闻网站（World Boxing News/WBN）11日公布所有体重级别TOP50拳坛现役最佳拳手P4P排名（Pound for Pound）。

    根据最排名，乌克兰拳王奥利科山德尔•乌瑟克位居榜首，而日本拳王井上尚弥和墨西哥拳王索尔·阿尔瓦雷斯入围前三。哈萨克斯坦中量级IBF/WBA（超级）拳王根纳季·戈洛夫金位居第15位。

    WBN P4P排名如下：

    1. 奥利科山德尔•乌瑟克（乌克兰）

    2. 井上尚弥（日本）

    3. 索尔·阿尔瓦雷斯（墨西哥）

    4. 埃罗尔·斯潘塞（美国）

    5. 泰森·福里（英国）

    6. 特伦斯·克劳福德（美国）

    7. 迪米特里·比沃尔（俄罗斯）

    8. 德文·哈尼（美国）

    9. 杰梅尔·查洛（美国）

    10. 罗曼·冈萨雷斯（尼加拉瓜）

    11.格文塔·戴维斯（美国）

    12.瓦西利·卢马钦科（乌克兰）

    13.胡安·埃斯特拉（墨西哥）

    14.沙库尔·史蒂文森 （美国）

    15.根纳季·戈洛夫金（哈萨克斯坦）

    据悉，戈洛夫金和阿尔瓦雷斯团队于5月份正达成三番战协议，确定9月17日在美国拉斯维加斯的T-Mobile竞技场举办，由DAZN平台直播。

    【编译：小穆】


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    体育 哈萨克斯坦 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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