哈纳特WBO排名上升至第6位

哈通社阿斯塔纳 -- 世界拳击组织（WBO boxing）日前公布了所有级别最新排行榜。

根据最新排名，超次中量级WBO洲际（Inter-Continental）和WBA拉丁美洲金腰带的我国拳王哈纳特•斯拉木（22-0-0，18KO）进入TOP15拳手名单，位列第6位。



值得一提的是，超次中量级WBO世界拳王是墨西哥拳手阿尔瓦雷斯（48-1-1，34KO）、超次中量级IBO超级拳王和WBA世界拳王是古巴拳手拉拉（ 23-2-2 ， 13KO ）、超次中量级WBC世界拳王是美国拳手吉梅尔•查洛（28-0-0，18KO）。



据悉，哈纳特•斯拉木10月29日在阿拉木图战胜加纳选手帕特里克•阿洛泰，并成功夺得WBO洲际拳王金腰带和UBC金腰带。



此战后，WBA官方没有确认哈纳特卫冕WBA拉丁美洲拳王金腰带，因此哈纳特的WBA排名没有发生变化，仍然位居第5位。而IBF和IBO排名分别位列第15位和第93位。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】



超次中量级WBA排名





超次中量级IBF排名







超次中量级WBO排名





IBO TOP100排行榜

