12:11, 19 11月 2024 | GMT +5
哈萨克斯坦为170万名学生提供免费热餐，拨款达1620亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦总统的指示，自去年起，全国范围内的小学生以及社会弱势群体的儿童已开始享受免费的热餐服务。今年，政府从地方预算中拨款1620亿坚戈用于支持这一政策的实施。
教育部部长萨亚萨特·努尔别克在政府会议上介绍了相关进展情况，并表示，为了保障免费热餐的质量，教育部采取了一系列重要措施并制定了相关法规规范。
这些措施包括依据世界卫生组织的建议，重新审定教育机构的膳食标准，确保学生膳食的营养与健康；引入日常食品质量监控机制，由验收委员会和跨部门专家组对学校配餐质量进行持续监督；要求供餐企业必须在运营前获得卫生防疫部门的许可；提高对厨师资质的要求，明确其教育背景和工作经验标准；以及在学校食堂操作区域安装视频监控系统，确保食品加工过程透明可控。
与此同时，教育部还通过“社会钱包”项目推进配餐管理的数字化和自动化，进一步优化免费餐食发放的记录与核查机制。为进一步提升学校膳食的整体水平，教育部与卫生部共同制定了一项新的膳食标准，计划于2025年正式实施。
此前，总统曾指示相关部门着力提高学校食堂所用食品的质量，确保学生获得健康、安全的饮食保障。
【编译：达娜】