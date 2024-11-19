哈萨克斯坦为170万名学生提供免费热餐，拨款达1620亿坚戈

教育部部长萨亚萨特·努尔别克在政府会议上介绍了相关进展情况，并表示，为了保障免费热餐的质量，教育部采取了一系列重要措施并制定了相关法规规范。

这些措施包括依据世界卫生组织的建议，重新审定教育机构的膳食标准，确保学生膳食的营养与健康；引入日常食品质量监控机制，由验收委员会和跨部门专家组对学校配餐质量进行持续监督；要求供餐企业必须在运营前获得卫生防疫部门的许可；提高对厨师资质的要求，明确其教育背景和工作经验标准；以及在学校食堂操作区域安装视频监控系统，确保食品加工过程透明可控。

与此同时，教育部还通过“社会钱包”项目推进配餐管理的数字化和自动化，进一步优化免费餐食发放的记录与核查机制。为进一步提升学校膳食的整体水平，教育部与卫生部共同制定了一项新的膳食标准，计划于2025年正式实施。

此前，总统曾指示相关部门着力提高学校食堂所用食品的质量，确保学生获得健康、安全的饮食保障。

【编译：达娜】